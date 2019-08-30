藉婚戀呃近1億人民幣　150電騙犯從柬埔寨押回國

中國與柬埔寨執法部門近年多次展開聯合行動，成功摧毀多個犯罪組織。重慶警方繼今年6月赴柬國打掉一個特大跨國電訊詐騙組織、將73名疑犯押解回國後，周三（28日）再赴柬國，分乘2架飛機將另一電騙組織的150名疑犯押抵重慶江北國際機場。

據了解，重慶市一名35歲王姓受害人在今年3月經一婚戀網站認識女網友「艾琳」，對方聲稱來自四川成都市，目前在新加坡一跨國公司從事金融理財工作；2人網聊一個月後感情升溫，但「艾琳」多次拒絕與王男進行視訊聊天，也婉拒他到新加坡見面。「熱戀中」的王男對「艾琳」言聽計從，按照對方指示在柬埔寨一博彩網站投注，到了4月13日更一次過將8萬元（人民幣．下同，約8.8萬港元）的積蓄全部投入博彩網站，隨即被「艾琳」拉黑，才驚悉被騙報警。

渝北區公安分局警員調查後，發現王男遭遇網絡詐騙，疑犯通過國內婚戀交友平台物色單身男女，然後通過聊天「培養感情」，在建立親密關係後誘騙對方向早已設計好的境外博彩網站投注，一步步騙取受害人金錢。

及至本月14日，重慶警方與柬埔寨執法部門展開聯合行動，在西哈努克港及金邊拘捕該電騙組織的疑犯，搗毀多個犯罪窩點，凍結近1200銀行帳戶，涉案金額近1億元（約1.1億港元）。