深圳灣及蓮塘口岸推動24小時通關　皇崗將取消貨檢通關

港深皇崗口岸重建計劃今月6月已啟動，在周四（29日）舉行的深圳市人大專題講座上，深圳市口岸辦主任王守睿表示，深圳將推動增設更多24小時通關口岸，以促進深港交流融合。他又透露，蓮塘口岸有望年底啟用，實施24小時通關，深圳灣口岸明年底也可望24小時通關。

王守睿指出，重建後的皇崗口岸佔地面積8.7公頃，預料每日可應付20萬人次的通關流量。查驗模式將按照「一地兩檢」進行，預計後期會升級為「合作查驗、一次放行」模式，重建工程爭取於2022年底完成。

蓮塘口岸是深港規劃建設的第7個陸路口岸，通關能力為每天3萬人次。該口岸將首次採用客貨車查驗通道「一站式」通關。皇崗口岸重建後將取消貨檢通關，釋放部分土地作其他發展用途。原本經過該口岸通行的跨境貨運，將由蓮塘和深圳灣口岸承擔，最終實現「東進東出、西進西出」的口岸交通格局。

王守睿又指，首先是推動深圳灣口岸逐步實施24小時通關，初步爭取在2020年6月底前開始小車通道24小時通關，9月底實現貨檢通道全日通關，明年底前全面實施旅檢24小時通關。

沙頭角口岸重建方面，該口岸辦去年已完成可行方案編制和研究，計劃包括將沙頭角口岸綜合開發，發展成具備地產、酒店服務、國際旅遊服務、口岸等功能的綜合樞紐。羅湖火車站亦正由羅湖區政府組織開展改造的前期研究工作。