持槍涉毒受賄濫權　德宏州公安局前副局長法辦

雲南德宏州公安局多名領導知法犯法，相繼倒台受查。省紀委監委網站周五（30日）發布通報，州公安局前黨委委員、副局長楊從品嚴重違紀違法被開除黨籍及公職，移送司法機關處理，同時羅列其所涉的多項違法犯罪行為，當中包括持槍涉毒等。

通報稱，今年2月楊從品涉嫌嚴重違紀違法，調查後發現他自2001年至今年在擔任瑞麗市公安局交警大隊隊長、市公安局局長，德宏州公安局交警支隊政委、支隊長、副局長等職務期間，轉移及隱匿涉案物品，對抗組織審查調查，縱容多名下屬黨員幹部違紀違法，同時浪費國家資產財物，違規購買贈送禮品，收受他人的禮金。

此外，楊從品利用職務便利或其影響力，向商人、老闆借用錢款，進行錢色交易，長期與多名女性發生並保持不正當性關係，縱容配偶多次收受他人財物；違規干預和插手工程建設項目、司法機關執法活動等。通報還指，楊涉嫌貪污、行賄、濫用職權，且涉嫌非法持有槍枝彈藥、毒品，以及收購珍貴瀕危野生動物製品等。

據了解，楊從品倒台前曾是當地掃黑除惡專項鬥爭的直接督導人。例如今年1月29日，楊進駐芒市公安局後，明察暗訪、查閱檔案、與警談話等進行督導檢查，惟1個月後被通報受查。

值得一提的是，今年4月尾，楊從品的舊同袍、同是德宏州公安局黨委委員、前副局長楊剛亦被「雙開」。通報指，楊剛不僅自己收受賄賂，還長期進行利益輸送，安排家人親屬參與商人經營合夥分利潤，並為涉黑惡勢力充當「保護傘」。

另內地媒體報道，今年以來，為肅清德宏州州委前委員、常委、政協主席楊躍國，州委員會黨組前書記、主席孟必光，州政協前副主席、黨組成員、州財政局局長、黨組書記劉新光等嚴重違紀違法案件的「餘毒」，截至今年2月28日，全州各級紀檢監察機關已立案查處37宗50人。