修例風波：駐港公署批英國無權插手港事務

香港修訂《逃犯條例》引發大量社會衝突，外交部駐港公署特派員謝鋒周五（30日）與外國駐港領團、商會、媒體會面。他表示，《中英聯合聲明》的條款中，沒有任何涉及英方權利和義務的表述，個別國家借聯合聲明來插手香港事務是完全錯誤。

謝鋒指出，英國因聯合聲明產生的、與香港的法律關係，在中英聯絡小組2000年1月1日終止工作後已不復存在，英方無權根據聯合聲明對港提出新的權利或責任主張。簡而言之，英國對回歸後的香港一無主權、二無治權、三無監督權。其他國家更是無權假借聯合聲明干涉香港事務。

他又指，港府以互相尊重、開放包容的態度，提出與各界對話，惟反對派和極端勢力得寸進尺，頑固糾纏所謂「五大訴求」，揚言政府不答應就不對話，還執意要在「8.31」這敏感時間節點上街滋事、挑動對抗、煽動暴力。

謝鋒指，對話不能預設先決條件，還未對話便逼迫對方照單全收，是赤裸裸的「敲詐勒索」。事態發展愈來愈清楚地表明，極端激進分子是打着對話旗號行阻撓對話，真正目的不是修例、不是對話，而是顛覆特區政府，以非法手段搶班奪權，挑戰「一國兩制」底線。