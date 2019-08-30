通緝犯持槍挾持人質　擲手榴彈與警對峙5小時

持槍挾持人質的陳男（紅色箭嘴示）最終棄械投降。（互聯網）

台灣的嘉義縣民雄鄉周五（30日）發生租客糾紛，一名陳姓男子開槍並挾持另一名租客，警員接報到場後，陳男向屋外投擲手榴彈。大批警員持槍及盾牌將現場封鎖並進行圍捕，又通知消防到場戒備。經5小時對峙後，陳男終棄械投降。

上午8時許，有居民聽到「砰、砰」聲，起初以為有人燒炮仗，後來警員到場，現場又傳出爆炸聲，才知事態嚴重。警方表示，上午家住出租屋一樓的吳姓男子正在看球賽，突然門外傳來槍聲，開門查看發現住在3樓的陳力手持長槍，之後更遭對方挾持。

警員約中午到場，屋內陸續傳出近40次槍聲及爆炸聲，現場煙霧瀰漫，警方隨即包圍出租屋。由於陳男疑似情緒不穩，更揚言要與人質同歸於盡，警方大為緊張。幸被吳男之後趁對方不注意逃出屋外，僅腳部受傷，他向警方表示不認識陳男。

之後警方聯絡到陳男友人「達哥」到場，陳男一度向達哥稱手上還有2枚手榴彈，令警方一度考慮攻堅，幸達哥最後成功說服對方，陳男於下午近1時向警方投降，並交出2支長槍、11把手槍、1枚手榴彈，以及一批子彈和刀具。

據了解，年齡40的陳男為嘉義市人，有槍炮、殺人、強盜、殺人未遂、毒品等前科，早前因一宗殺人未案被判刑確定，目前被通緝。陳男約2個月前租住該出租屋。