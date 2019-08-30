台國防部︰預料解放軍下年完成全面動武準備

台灣的國防部周四（30日）向立法院提交國防預算，同時發布「中共軍力報告」。報告指出，大陸近年積極擴展軍備，且至今未有放棄武力攻台，近期更加大對台的軍事威攝，預料下年將完成對台全面動武的準備。

報告指出，解放軍近年持續更換新型攻擊直升機、各式裝甲車輛，以及「巨浪三型」潛射導彈、遠距離潛射對艦導彈等軍備，加上野牛級氣墊登陸艦已服役，首艘陸產航母亦預料在今年服役，反映解放軍軍力持續增加；加上大陸仍堅持「一個中國」原則，仍未放棄武力攻台，令台軍的軍事威脅日益嚴峻。

報告又指，大陸中國對台武力威嚇已不再隱晦，例如解放軍軍機今年曾一度飛越台海中線，又多次展開三軍聯合演練及遠海訓練等；預料解放軍將在下年完成全面對台動武的作戰準備，惟會採用「損小、效高、快打、速決」用兵理念，實施包括聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合火力打擊、聯合登島作戰等。

惟報告認為，解放軍攻台會受台海天然地理環境、登陸載具及後勤能力不足等限制，現階段未具備全面攻台的正規作戰能力，仍以軍事威懾、封鎖作戰、火力打擊的可能性較大，僅具備攻奪離島的能力，未能全面進攻台灣本島。