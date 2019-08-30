台軍擬斥2.5億新台幣研動力軍服　預計2023年完成

報道稱，美國陸軍的第10山地師曾實測使用「機器外骨骼」的裝備。（互聯網）

台灣的國防部軍備局周五（30日）將明年度預算書送往當地立法院，該書顯示當局擬耗資2.5億元 （新台幣‧下同，約6361萬港元），在4年內研發名為「肌耐力增強行動力外骨骼系統」的動力軍服方案。據悉該系統主要用於士兵，可增強相關負重力和敏捷度，也可降低受傷風險。

根據當局明年度預算，「肌耐力增強行動力外骨骼系統」將配合政府經濟、刺激內需、技術創新、協助廠商成長等政策，旨在配合未來區域安全局勢和展業發展需求，透過研發智慧機械產業肌耐力增強行動力外骨骼系統等關鍵技術，以及工業、防衞等層面應用，藉此研發自主能量，建立軍民兩用產業基石，達成「發達經濟」和「強化自主」等目的。

按相關跨年度預算顯示，當地2020年將先執行感測器選取布局，建立相關的估測模型和分析，預算約為4300萬元（約1094萬港元）；2021年則展開軟件模擬計劃；2022年則將多重感測器作資料融合和行為估測；預計2023年完成。

據悉台灣軍媒去年曾有報道，稱美國陸軍的第10山地師曾實測使用名為「機器外骨骼」的裝備；又稱此套由美國軍火商洛歇馬丁（Lockheed Martin）研發的裝備，能有效減少士兵傷害，加強其負載重量，並協助部隊輕鬆在戰場上移動。