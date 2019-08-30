為黑惡勢力當保護傘　市公安局兩前副局長被雙開　

湖北省紀委監委周五（30日）通報，黃岡市公安局前副局長童光明及孝感市公安局前副局長張簡，早前因涉嫌嚴重違紀違法被查送檢，並於近日被「雙開」（開除黨籍和公職）。兩人均涉及索取、非法收受他人財物，數額巨大，以及對涉黑惡問題涉嫌徇私枉法。

據通報指，黃岡市公安局前副局長童光明，利用職權為近親謀利，收受禮品和禮金，違規操辦女兒婚宴；干預和插手執法行動；故意包庇黑惡勢力，涉嫌徇私枉法罪；為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額巨大。

公開資料顯示，現年56歲的童光明為湖北蘄春人，2001年任黃岡市公安局機動車駕駛員培訓學校校長；2010年任黃岡市公安局黨組成員、交警支隊支隊長；2013年出任黃岡市公安局副局長；2014年任黃岡市公安局黨委委員、副局長兼任黃岡經濟開發區分局局長至被捕。

通報又指，孝感市公安局前副局長張簡，涉及串供和偽造證據；接受旅遊活動、禮金、禮品涉嫌受賄；為案件說情，違規會見疑犯，串供堵口；對涉黑惡案件消極偵查，壓案不辦；索取、非法收受他人財物，並貪污公款，數額巨大。

公開資料顯示，張簡原籍湖北孝感，曾任孝感市公安刑偵支隊隊長；後任湖北省孝感市公安局黨委委員、副局長，直至被捕。