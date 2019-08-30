競拍莫文蔚「餘溫房」挨批　酒店致歉：管理工作失誤

湖北恩施一間酒店，周二（27日）被揭涉利用歌手莫文蔚曾入住該處作招徠，竟在其宣傳海報中競拍名為「莫女神花園套房」的房間，文案更出現大量露骨字眼。涉事酒店周四（29日）回應，稱酒店管理工作失誤所致，又就事件致歉。據悉當地政府已介入調查。

涉事酒店是湖北恩施瑞享國際酒店。該幅名為「莫女神花園套房競拍」的海報，周二在網上熱傳。海報中以莫文蔚曾入住其中作招徠，又寫上「8800元（人民幣‧下同，約9836港元）/間夜起」和「限時競價500元（約559港元）起」等價目。

相關宣傳文案又稱：「最高競價者享用莫女神入住的花園套房一晚，豪華自住晚餐及自助早餐兩位，客房內女神睡過的床上用品（床墊除外）及浴室毛巾和相應的一次性用品皆可帶走。」該文案更配上「莫女神離開恩施了，但入住的房間還在，餘溫尚存，餘香尚在，今夜等您！」等露骨措詞。由於內容低俗，海報曝光後迅即惹起熱議。

資料顯示，莫文蔚上周六（24日）曾到恩施舉辦演唱會；負責承辦該演唱會的「湖北壹天橙文化傳媒有限公司」周三（28日）發嚴正聲明，稱該酒店拍賣莫入住房間一事，與該次演唱會並無合作關係，又指相關公司已全額支付莫的團隊所有開銷；更強調酒店方做法過分，且嚴重侵犯他人肖像權、名譽權、隱私權。

涉事酒店周三曾發聲明，宣稱網傳的競拍海報實屬謠言，並非通過官方發布，更稱此事已影響酒店商譽，將保留追究相關法律責任的權利。然而該酒店發致歉聲明，指酒店涉利用名人效應營銷，傷害社會大眾感情，並造成比較負面的影響。