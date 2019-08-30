發射台：哄搶文化若不除　中國人難獲尊重

《發射台》今集炮轟中國人的哄搶文化已深入骨髓，難怪得不到尊重。

俄羅斯人被譽為「戰鬥民族」，但與十四億中國人民比較則是小巫見大巫。有作家曾批評中國人「髒、亂、吵」，其實當中更缺少了「搶」。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集炮轟目標就是由地鐵搶位到超級市場搶貨，此種甚麼都要搶的民族劣根性，難怪中國人得不到尊重。

日前有一間美國大型連鎖超市於上海開幕，吸引大批民眾前往搶購豬肉，顧客更幾乎大打出手。由於當日民眾人數太多，連等候泊車都需時三小時，終令超市應接不暇，被迫於下午暫停營業。

該超市當日貌似門庭若市，惟因奉行會員制，顧客可以無條件退貨並原銀奉還，估計單是處理退款都足令超市出現倒閉危機。之前就有中國顧客在該超市的美國分店中，親身示範如何將已使用的空氣淨化器、已開封的藥物，甚至用壞的貨品退貨，正因中國顧客濫用退款機制，紛紛令北美多間零售業巨頭收緊制度，案底纍纍的顧客更被列入黑名單，結果醜出國際。

中國人不單搶購豬肉如此簡單，好像山東有一間大學，就出現兩名大學生為爭奪自修室位置，初則口角，繼而動武，而陝西亦曾有運橙貨車遇交通意外，引發民眾一家大細出動搶奪，儼如合家歡運動會一樣。

古語有云：「人必自侮後人侮之，人必自重而後人重之。」哄搶文化深入中國人的骨髓，但卻只是醜陋中國人中的冰山一角。而近年內地遊客更將不文明行為帶到國外，隨處塗鴉、大聲喧嘩等，連國家旅遊局都不能規管，這便能解釋為何中國人得不到尊重。

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