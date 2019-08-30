曾宣稱研發水當燃油引擎　汽車集團被申請破產

早前宣稱已研發出全球首款只靠水，便能推動汽車的浙江金華青年汽車集團（下稱青年汽車），近日捲入債務風波。內地傳媒報道，青年汽車日前被國企海寧市資產公司（下稱海寧資產）入稟申請破產清算，惟被法院駁回；然而包括法定代表人龐青年在內，青年汽車多名高管已被列入「失信被執行人」名單，其股權已被凍結。

據報道，海寧資產早前以青年集團未能清償到期債務，明確缺乏清償能力為由，向法院申請青年汽車破產清算；惟青年汽車向法院提出，資產負債表顯示該公司2018年期末的資產超過負債，不構成破產條件，且該公司具備營運價值且仍在營運，在新能源汽車技術研發一直走在全國前列；加上青年汽車已進行債務重組，反對進行破產。

法院認為，青年汽車以生產、銷售新能源汽車為主，屬於國家扶持行業；青年汽車部分核心資源具備營運價值，仍在繼續經營，不存在資產完全不能變現的情況；雖然青年汽車存在清償困難，但仍可通過協商、政府幫扶、引入投資等方式清償債務的可能；故駁回海寧資產的申請。

事實上，青年汽車早前陷入「水氫引擎」風波，亦令該公司進入公眾視線。青年汽車今年5月聲稱研發出全球首款只靠水，便能生產氫氣來推動汽車的「水氫引擎」，更獲南陽市委書記張文深大讚「Very good（很好）」，卻引起專家質疑造假。青年汽車事後解釋，事件是媒體着報道偏差引起。