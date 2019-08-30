招聘網站2職員串謀賣求職者履歷　被法院判囚

內地知名招聘網站「智聯招聘」再陷洩密風波。北京一名鄭姓無業人士早前涉嫌偽造企業營業執照，與智聯招聘2名職員合謀，在該網站註冊企業會員帳號，盜取逾16萬名求職者履歷後，倒賣獲利逾150萬元（人民幣．下同，約167.4萬港元）。案件周五（30日）在北京朝陽法院一審公開宣判，鄭某等5人分別因侵犯公民個人訊息罪，被判有期徒刑4年至4年9個月不等，並處罰5至30萬（5.6萬至33.5萬港元）不等。

法院認定，被告黃某在2016年10月至2018年6月期間，通過猜測獲取智聯招聘一個企業會員帳號，盜走求職者履歷後，賣給另一被告解某，然後解某再加價轉賣給鄭某；鄭某便在淘寶網等網絡平台上開設店舖，非法對外出售。在2018年3月至6月期間，鄭某又與智聯招聘2名分別王姓及盧某職員合謀，通過在智聯招聘開設假帳號等方式，非法獲得逾16萬條求職者個人訊息，再由鄭某非法出售。

鄭某供述，他以每份3至5元（約3.3至5.6港元）價格購入求職者履歷後，便在淘寶以5至8元（約5.6至8.9港元）賣出；履歷內容包括詳細的公民個人訊息，如求職者名字、出生年月、年齡、性別、工種、職業、職務、學歷、受教育經歷、崗位經驗、手機號碼、電子郵箱、求職意向等。法院經審理後，遂作出上述判決。