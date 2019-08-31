台中小學新課綱上路　學者批歷史課本撐台獨

台灣中小學於今年新學期，會使用新的教育課程綱要，但歷史課程引起爭議。周五（30日）是台灣初中和高中開學日，嘉義大學歷史系教授吳昆財等學者在台大校友會館召開記者會，批評新課綱下的高中一年級歷史課本「去中國化」，甚至是「台獨工程」。

吳昆財表示，一本教科書約有10年版權，1年有20萬學生使用，10年就是200萬，加上他們的後代，估計全台有400萬人接受這歷史課本，批評是化整為零的「台獨工程」。他又說，中華文化是台灣的核心價值，去掉中華文化、中國歷史，就是把台灣文化、歷史、價值體系和利益「刨根挖底」。

吳昆財指新歷史教科書有3個問題，第一是民族上「去中國」，用南島語族取代中華民族，甚至以血源DNA否定台灣人與中國人的關係。第二在文化上去中國中心論，把多元文化取代中華文化為主流的歷史事實，而把中華文化降為跟東洋、西洋和其他外來文化同等地位。第三是治理上去中國，直接否定《開羅宣言》和《波茨坦宣言》，也就是否認中華民國治理台灣的基礎。

台灣師範大學東亞系退休教授潘朝陽直指，30年來民進黨政權的台獨教育非常成功，新課綱是台獨最後一塊拼圖，若明年總統大選藍營敗選，教育台獨就可以走到法理台獨，如果明年韓國瑜輸掉，藍營會分裂，就不用玩了，台灣的命運就會交給大陸。

在記者會前，負責新課綱的國家教育研究院發新聞稿指，新課綱經多元公開透明審議，合法、合程序發布，並強調教科書只要無違反課綱、不觸犯法律，且無正確性疑慮者，審查小組均尊重。