買9千人仔贗品鑽石手鐲再調包換真貨　女子盜竊遭刑拘

重慶九龍坡一名40歲朱姓女子，早前在網上花了9000多元（人民幣‧下同，約1萬港元），買入一款名牌贗品鑽石手鐲，其後卻前往正版貨的專櫃，企圖用假貨將真品調包。重慶警方周五（30日）通報，朱女涉嫌盜竊已被當局刑事拘留。

通報稱，事發在今年7月末，當局接獲九龍坡區萬象城商場某名牌商品店員工報案，稱該店一隻售價7萬餘元（約7.8萬港元）元的鑽石手鐲疑遭調包。該員工稱，自己是在對飾品作常規檢查時發現異樣；又稱當日下午，一名穿着時髦的女子到店試戴部分飾品，員工在該女離開後對其試戴飾品檢查，發現獨立編號並不脗合。

警方翻查閉路電視畫面，得悉朱女當時坐在試戴區試戴手鐲時，曾做出一個將真品手鐲拿到身前、然後用手機遮擋店員視線以便偷換的小動作，整個過程不足兩秒，期間朱女神色沉穩，未見一絲慌亂。警方當晚10時40分許，前往朱女住所將其逮捕。

警方續稱，由於到場發現朱女家中有一名4歲的孩子，故沒當場進入房間控制朱女，而是將該女帶到屋外過道，並向其表明來意。期間警員在其右手腕上，發現被盜的鑽石手鐲，經現場核對，手鐲上的編號與被盜手鐲編號一致。

經審訊，無業的朱女交待自己在朋友處，花了上述款項購買涉事品牌的贗品鑽石手鐲，遂想去正規店舖比較與真品的區別。經過幾次比較後，朱女覺得無論是質料、重量還是細節，和真品幾乎一模一樣；出於虛榮心，朱女臨時起歹心，將手中的贗品手鐲與真手鐲調包。