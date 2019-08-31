連鎖甜品店衞生差到爆　食材隔夜變壞當新鮮賣

在炎炎夏日下行街，冰凍的甜品是不少民眾的至愛。惟內媒記者假裝求職，暗訪江西南昌一家在全國各地有分店的台式甜品店，卻發現不論店員的衞生意識，還是所用的食材都通通不合格，而店方標榜「現煮現賣」的甜品，許多都賣剩隔夜，甚至用變壞的食材製作。

報道指，記者到該甜品店位於藍海購物廣場的分店工作，入職首天店長便向他強調，店內衞生要求非常嚴格，上班須穿戴清潔工作制服、頭髮不得外露、不得留長指甲及塗指甲油，而廚房員工則必須佩戴口罩。但到正式工作時，要求和實際執行完全兩回事。

首先在清潔碗碟及餐具時，有店員見到上面無油漬，就不會消毒，僅隨便用水沖洗一下，便拿給其他食客使用；進入廚房工作的員工，多數無佩戴口罩、手套，甚至部分人煮食前連手都不洗；冷凍的食用冰沙，店員也不做無密閉措施，直接讓它暴露在空氣中。

期間店長及其他店員教導記者，店內的食材都必須「先進先出」，即是先用存放得最久及賣剩的，然後才用較新鮮的。如有存放一定時間，甚至乾掉、變壞的水果，仍有方法令它「起死回生」，例如將它切開丟入水中浸泡，讓它吸收水份，或者用來製作水果茶。

有網民直言感到驚訝，指該甜品店的食物賣得很貴，卻令人食不安心，呼籲有關部門介入調查；亦有人指衞生差是國內食肆的通病，反問「多少餐廳後廚經得起檢查」。