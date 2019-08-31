母女炎熱天7日走180公里　「虎媽」︰鍛煉孩子意志

每個家長對孩子的教育方式都不同，有人看重子女的功課，亦有人希望言傳身教。江蘇婦人王小芹，近日選擇幾天最熱的日子，與即將上初中的女兒「木子」去一次即興的徒步旅行，兩人由淮安走到南京，最終花了7天，走了近180公里。王婦表示，想這次旅程讓女兒學會堅強和面對困難，但網民看法不一。

王小芹表示，眼見12歲的女兒暑假將結束，想給女兒一個難忘的畢業假期。她選擇最熱的幾天，從本月20日起行，兩母女從淮安出發，徒步走到南京。炎夏高溫下趕路，年紀較大的王小芹亦期間有幾次想放棄，反而是女兒想了法子，跟母親做起各種遊戲來，一路鼓勵母親堅持走下去。

由大馬路走到行人路，兩人終於花了7天時間到達目的地南京，收獲到的除了疲累還有滿足感。王女事後談到這段旅程，就是為了鍛煉女兒，「反正我不管她學習怎麽樣，我就是想讓她以後學會最起碼的堅強，遇到困難自己去面對、勇敢地去面對，不要回避。」

王小芹又稱，女兒確實變得更堅強和獨立，去學校領東西時，她不需任何人幫忙，自己將行李物品扛到樓上，還自行整理宿舍。她現在參加學校的新生軍訓，但一點都不覺得累。

這場炎熱的旅程在網絡引起熱議，有媒體形容王小芹是「中國式虎媽」，有網民就大讚這種教育方式︰「增強了體質，磨練了意志，以後回想起來，無論對母親還是女兒，都是彌足珍貴的回憶。」但亦有人認為關心母女的健康︰「就算膝蓋沒影響，中暑怎麼辦？」、「想法不錯，可惜不顧孩子和自己的健康。」