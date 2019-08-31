趣聞︰大叔搭巴士首試電子支付　竟把手機投錢箱

現今科技日新月異，追不上潮流很容易鬧出笑話。廣州一名男乘客周一（26日）乘搭巴士時，首次嘗試使用手機支付方式付款，卻不懂實際操作方式，結果把整部手機放進投幣箱內，令司機當場嚇呆。結果男乘客要等到翌日才能取回手機，還被網民取笑為「真正的手機支付」。

從網傳短片可見，該名男乘客登上巴士後，試圖以手機支付方式，支付車資；惟他既不懂實際操作方式，當時又戴着耳機聽歌，聽不到巴士司機的提醒，結果男乘客自作聰明地把整部手機放進投幣箱內。

司機其後嘗試協助男乘客取回手機不果，加上公司規定司機不能中途打開投幣箱，只好讓男乘客留下聯繫方式。至周二（27日），巴士公司按流種點算所有投幣箱時，才從200多個投幣箱內，找回男乘客的手機；幸好手機未有損毀，亦於周三（28日）已交還予男乘客。

事件引起網民熱議，有網民笑言，「這神奇的操作」、「不想嘲笑，就想笑」、「這麼樸實的大哥，現在很難見到了」。另有網民表示︰「有人不懂也不要拿這個打趣，很多年紀稍大的老人家不懂的，農村也有很多人不懂，沒什麼好笑的，看見了幫一把就行。」