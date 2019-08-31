老人共餐促鄰里互助　活動空間人力資金不足成難題

台灣人口老化問題愈趨嚴重，據統計，台灣將於2026年平均每十人，就有4人為65歲以上，台北情況尤為嚴重。近年民眾關注政府對老人的福利和配套措施，東網記者訪問台北市社會局老人福利科黃薏蓉股長，了解相關項目措施「老人共餐」的實施情況。黃表示，目前面臨項目經費和舉辦活動空間不足，志願者人手短缺等問題。

關於活動舉辦的目的，黃薏蓉表示，吃飯並非最主要的目的，而是製造機會讓長者能夠走出家門，有機會與鄰里互動。目前，台北共有441個共餐地點，大部分以教會、廟宇及社會福利組織等團體承辦，政府每年撥資金資助，平均每人每餐補助50%約40元（新台幣‧下同，約10港元），有經濟困難的長者將免費享用，其餘長者需付40元。

黃指出，大部分團體舉辦活動時，多租借社區的活動中心和民宅，「有關部門會以補貼租金方式鼓勵民間團體舉辦活動」。政府為吸引志願者加入，多以津貼補助的方式鼓勵參與，或訓練長者成為志願者，協助分發飯菜等工作，彌補人力不足。

東網記者實地走訪該市內湖區一間舉辦老人共餐活動的協會，該協會負責人表示，多向附近教會借用場地，每天有60多名長者參加，每周4餐約有240人次以上，「政府部門勉強夠用」。該協會還會舉辦各類手腦活動，負責人表示，「這些都要錢」。

一位從大陸廣東赴台20多年的陳姓老婦表示，有時間都會參加，主要是有朋友為伴，快樂學習及活動筋骨，「來這裡可學習許多養生常識，也學了不少記憶運動及体操」。另有從民營企業退休10幾年的汪先生表示，退休後一直待在家裡很無聊，來這裡唱唱跳跳和同年齡的朋友什麼都可聊感覺很快樂，「年紀大了較孤單，來這裡主要是可認識很多朋友」。

不少舉辦活動的團體呼籲，希望有更多年輕人加入志願者的行列，「沒有志願者的幫忙，真的辦不起來」；更強調政府應更重視老人福利，撥出更多公共土地讓舉辦的團體使用，減輕負擔，「不是每個地方都有教會和廟宇借用，空間太小，難以一次過容納20到30人」。

駐台記者宋江誠報道