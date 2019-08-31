殺害11歲女童埋屍　疑兇潛逃22年終落網

湖南臨湘市一名胥姓11歲女童早年遭殺害埋屍後，疑兇胥春雨一直潛逃在外；直到周三（28日），湖北赤壁市公安局蒲圻派出所根據民眾提供的線索將胥某拘捕歸案，並移交臨湘市公安局作進一步處理。死者家屬得悉疑兇落網後表示心情複雜，既激動又傷心，「22年了，我們終於看到了這一天」。

死者的姊姊表示，其妹在1997年1月10日放學回家途中失蹤，家人隨後在門外的雞籠發現她的書包，裏面藏有一張模仿其筆迹的紙條，並寫道她被人帶到廣州遊玩；另死者就讀的學校老師稱，她在失蹤當天下午因頭痛沒有上完課便自行回家。警方調查後發現，死者當天在回家時曾途經一處偏僻地方，自此失去音信，之後確認她已經遇害及被埋屍他處，並鎖定時年28歲的村民胥春雨與案有重大嫌疑，但胥某同時人間蒸發。

及至周一（26日），蒲圻派出所接獲民眾舉報稱，在當地一處地盤有一名民工從不使用自己的身份證，而且見到警車便躲避，形迹可疑；警方遂以例行檢查為由對地盤的工人進行身份登記，但發現其中一人不知所蹤。隨後確認該名工人便是臨湘市公安局20多年前，網絡追逃的涉嫌故意殺人在逃疑兇胥春雨，並於周三凌晨4時許將其拘捕歸案。