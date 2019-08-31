被通緝藏匿深山10年　男毒販乘火車落網

四川涼山州鹽源縣一名何姓男子，早年因販毒被警方通緝後，長年躲在深山，直到本月初試圖從成都乘搭火車前往他地，結果在安檢時被識破偽造的身份而落網。目前，何某已被移交龍陵縣禁毒大隊作進一步處理。

據了解，12年前欠下10多萬元（人民幣．下同，逾11萬港元）的賭債後，於2006年與同村的李二狗到中緬邊境尋找「發財機會」，並認識一名叫小龍的四川男子，並在對方的慫恿下販毒；何某翌年將自家的一輛中型巴士出售套現，並將得來的16萬多元（逾17.5萬港元）用於購買毒品。

2007年9月11日，何某到雲南瑞麗市唆使小龍到境外購買毒品，再協助李某一起運返鹽源縣；惟2天後在龍陵縣被警方截獲，並當場起獲近2.4公斤的毒品。事敗後，何某逃返四川後，自此人間蒸發。

何某落網後供稱，當年逃回鹽源縣後，曾躲藏在親戚家中，隨後藏匿深山，由於山高林密、人稀洞多，他一躲便是整整10年，而且白天不敢下山，晚上才到臨近的村寨討食，偶爾到城內找打工的妻子要錢。直到去年，何某因受不了煎熬，遂化名「阿爾五三」先後到江西及北京等地打工，及至日前打算從成都乘坐火車到河南，結果在安檢時被拘捕歸案。

何某續稱，多年來藏匿深山轉換了多個洞穴，晚上噩夢纏繞，每當有陌生人進山便大感害怕，又指其妻多次勸其自首，始終選擇躲藏，「我曾3次在派出所門口徘徊，但每次都缺乏自首的勇氣」。