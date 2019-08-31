男子遭羈押4105天判無罪　一警刑訊逼供被訴

河北唐山市男子廖海軍被指涉及遷西縣20年前2名兒童遇害兼棄屍井內，因此被警方拘捕並羈押4105天，並於去年8月獲法院宣判無罪。廖多年來堅持追究辦案人員的責任，直到周四（29日）接獲冀東地區人民檢察院通知，涉案警員張寶祥因涉刑訊逼供被起訴。

據了解，廖海軍於去年9月10日，向唐山市緊察委員會遞交刑事冤錯案件司法工作人員追責控告書，指控包括原遷西縣公安局刑警大隊大隊長張寶祥在內的辦案人員，涉嫌故意傷害罪。廖海軍稱，在其被羈押期間，他與父親廖友等人遭到刑訊逼供，其父在辦案人員控制後翌日即被送到醫院搶救，診斷顯示為「創傷中毒性休克、廣泛軟組織損傷、代謝性酸中毒、急性腎功能衰竭」，按照醫院開具的醫療結果，其父的損傷程度構成重傷。

廖海軍認為，涉事辦案人員存在嚴重的刑訊逼供行為，根據受害人關於涉事辦案人員、地點及手段的陳述，相互印證，且有醫院的傷情、病歷及市檢察院的核查結論佐證，應追究偵查人員的刑事責任。目前，除了市中級人民法院作出的國家賠償決定書，廖針對其父遭刑訊逼供問題對公安機關提出國家賠償申請，請求縣公安局賠償295萬元人民幣（約325萬港元）的賠償仍待回覆。

另對於檢方審查起訴張寶祥，廖海軍認為這是對已故父親的一種慰藉，「收到這個告知書在我的意料之內，說明案件進展往前走了一步」；另其代表律師指出，如經檢察機關審查，認為事實清楚、證據確實充分，符合起訴條件，下一步就會向法院提起公訴，並認為該案符合起訴條件。