警搗京郊地下賭場　拘37人

針對北京媒體日前曝光在大興區及周邊郊區暗藏至少4間地方賭場一事，北京市公安局周五（30日）發布警情通報，目前已初步查明涉案賭博組織，並採取行動拘捕37名疑犯，同時敦促相關涉案違法人員主動投案自首。

通報稱，近日媒體暗訪並刊發了在大興區龐各莊、青雲店等地存在「地下賭場」的報道，市公安局成立專案組調查後，拘捕該賭局經營者及參賭人員，同時起獲POS機（Point Of Sale，銷售時點情報系統）、籌碼等犯案工具，目前正追捕其他涉案人員及繼續相關的調查取證工作。

根據此前報道，「地下賭場」暗藏於京郊廠房內，開設百家樂賭局，該組織更會派出專人接送賭客，有參賭人聲稱一天能輸掉70萬元（人民幣．下同，約77萬港元）至80萬元（約88萬港元）。報道曝光後，經營「地下賭場」的場所已大門緊閉，裏面已清空，警員對各個涉賭場所進行排查勘驗後，帶走3名涉案場所房東。

警方表示，賭博問題販壞社會風氣、滋生違法犯罪，危害民眾財產安全和社會穩定。今年以來，北京警方已先後摧毀1074個涉賭窩點，打掉283處以百家樂、「推筒子」等形式的「地下賭場」，依法打擊處理1310名違法犯罪人員，並強調將持續進行嚴打。