傳郭台銘已鎖定副手 幕僚：將向郭轉達人選

鴻海集團前董事長郭台銘日前到中東考察後返台，其幕僚透露他或以獨立參選人身份參選。外傳郭已鎖定了新北市市長侯友宜的二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒當其副手。郭台銘辦公室方面周六（31日）回應稱，未來將向郭轉達外界對侯明鋒的推薦。

郭台銘辦公室指，侯明鋒與郭台銘曾透過鴻海的永齡慈善基金會，合作推動乳癌防治。郭對侯相當敬重，有空一定親自拜訪，爭取支持。有知情人士透露，郭台銘亦會請教前立法院長王金平的意見，請他推薦副手人選。

侯友宜回應稱，他對傳言不知情，與兄長侯明鋒從不談及政治，亦從不會互相向對方提出建議，強調「要選舉的就去選舉，要做事的就好好留下來做事」。

另外，外界有傳王金平7月展開參選總統的連署，至今已收到28萬份。台北市長柯文哲周六表示，今年的連署書尚未正式公布，若現在連署，政府或有機會公布另一個版本的連署書。他表示以王的實力，要連署根本不成問題，但暗示若「郭柯王」未來要合作，王金平單獨連署是否可行。

王金平表示，自己從無發動連署，均是其朋友自發連署。若他參選一定會正式向相關單位申請登記，但目前「還不到時候」，強調連署數量多與是否獨立參選是兩回事。