「有餡」核桃暗藏海洛英　從緬甸走私入境6毒販落網

遭香港警方通緝、棄保潛逃的本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻，其販毒集團持續遭到內地執法部門狙擊。雲南出入境邊防檢查站總站清水河站周六（8月31日）發布消息指，已成功聯同重慶警方，摧毀一個從緬甸走私毒品到內地的跨境販毒組織，拘捕6名毒販，同時起出暗藏在核桃內、共重約3公斤的毒品海洛英，市值逾1900萬港元。

警方透露，清水河出入境邊防檢查站7月12日接獲一名速遞員舉報，當天為一名中年男子將速遞往重慶的核桃封裝時，發現其中一個破裂的核桃內，藏有白色不明物體，疑似毒品。清水河調查專案組將事件通知重慶警方，展開聯手核查，發現一名夏姓男子有重大嫌疑，決定深入調查。

同月15日上午，警方當場拘捕前往領取速遞包裹的鄧某。鄧某坦承是受夏某指使「提毒」，警方根據其供述，再拘捕一名蔣姓疑犯。惟生性多疑的夏某始終未有露面，只是通過微信視頻聊天遙控指揮，又通過更換交貨地點，查看包裹情況。當日下午，夏某終於露面，當場被拘捕歸案。警方陸續抓獲餘下3名涉案毒販，成功斬斷一條從境外到境內的販毒鏈條。

今次是過去299日第72宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。

雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。