伊拉克女婿勒殺岳父母攜子潛逃　台跨境救回幼兒

台北市士林區今年5月揭發一宗轟動全台的雙屍案，一對7旬蕭姓夫婦被發現陳屍家中。死者夫婦的31歲伊拉克籍女婿Jumaah有重大嫌疑，他事後一度攜子逃往日本，其後又帶兒子返回伊拉克巴格達。台刑事局國際科對Jumaah發出通緝令，7月17日他終在伊拉克落網。Jumaah的蕭姓妻子早前飛往當地接回1歲兒子，預計最快周六（31日）傍晚返抵桃園機場，與家人團聚。

當日案發後，台灣刑事局國際科透過國際刑警組織及駐日等聯絡官，追緝Jumaah。上月原計畫引誘他返回日本，最後在他和兒子在庫爾德自治區艾比爾市的機場準備搭機時，台方成功跟伊拉克政府溝通，以謀殺罪向當地法院申請逮捕令，順利獲法院核發，更協助在機場逮捕Jumaah，他亦坦承在台殺人。

Jumaah被捕後，其子先由當地親屬收留。台國際科經多方聯絡，早前終於取得庫爾德自治區的簽證。國際科人員帶同蕭女前往當地見Jumaah的親屬，母子得以團聚，並說服親屬讓孩子跟母親返台。當地政府亦把Jumaah引渡回巴格達，建議台法務部透過外交部向當地法院提出引渡請求。

該宗兇案於今年5月1日發生，蕭姓夫婦屍體被發現時，頸上有明顯勒痕，現場遺留有毛巾，估計是遭人用毛巾勒斃。警方調查後發現，兩名死者與Jumaah有金錢糾紛，同時爭奪孫兒的監護權。警方其後確認，4月29日晚上Jumaah曾上門找兩老，加上他有行兇動機，猜測他殺人後逃逸。男童也一度行蹤不明，最終確認4月30日早上他已被父親帶往日本，Jumaah亦有致電妻子，稱已帶兒子返伊拉克。