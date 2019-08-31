被批兩面人當惡勢力「保護傘」　廳官認受賄候判

江西新余市人大常委會前黨組書記、主任胡高平（又名胡高萍）受賄一案，周四（29日）在撫州市中級人民法院進行一審公開審理。胡當庭表示認罪、悔罪，庭審結束後法庭宣布休庭，擇日宣判。

檢方指控胡高平自2002年至去年，利用其擔任新余市委農工部部長、仙女湖風景名勝區區委書記、渝水區人民政府區長兼區委書記，市委常委、副市長等職務便利，在職務晉升、崗位調整、企業經營、案件處理等方面，並通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取利益，非法收受折合近702萬元人民幣（約770萬港元）現金及財物。

今年5月13日，江西省紀委監委網站發布胡高平被開除黨籍及公職的消息，並指經查發現其表裏不一，對抗組織審查，收受禮金，在幹部選拔任用時任人唯親，並在職務調整晉升中利用職權為他人謀取利益，將公權力當作謀取私利的工具，搞權權交易；此外，胡包庇及縱容涉惡活動，充當惡勢力犯罪組織的「保護傘」，濫用職權，違規出借財政資金，且家風不正，對配偶子女失管失教，個人生活腐化墮落。

紀檢部門點評胡高平嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律，政治問題和經濟問題交織，德不配位、寡廉鮮恥，是典型的「兩面人」，並涉嫌受賄犯罪，經省委批准對其作出「雙開」處分，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌受賄犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。