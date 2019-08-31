民航局擬改例　航空公司自行決定是否提供飛機餐

有遊客日前爆料稱，國內多間航空公司的餐食嚴重「縮水」，事件引起外界關注。據有關規定，承運航班應根據飛行時間向旅客提供餐飲，惟有內地媒體發現，中國民航局為了安全問題，擬刪除關於飛機餐的相關條款，航空公司可自行決定是否在航班上提供餐飲服務。有專家質疑，飛機餐與飛行安全無關。

近日有乘客反映，飛機餐僅有三文治或零食，當中涉及中國國航和中國東方航空等公司。國航曾發布公告指，基於安全理由，避免發生機上顛簸致空服員、乘客受傷，遂配備毋需回收的簡餐，並在旅客登機時發放，或由旅客自取。

對於有人提出機票應分為包餐和不包餐兩種選擇，民航局上月回應稱，飛機餐服務屬於航空公司自主經營範疇，應根據市場需求自行決定是否提供。

民航資源網專家綦琦表示，航班現時仍提供餐飲，但質量嚴重「縮水」，質疑飛機餐與提升飛行安全、保護空服員及乘客根本無關。旅客理解因安全、飛行時間不足而不送餐飲，但機票價格應相對降低。

另民航資源網專家林智傑指，由於近期飛機在空中顛簸頻發，更有空服員因此受傷，所以航空公司才縮減餐食。