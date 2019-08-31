修例風波：台東華大學發聲明　證1港女生遭控暴動罪

台灣東華大學20歲香港女學生李倩瑩，周四（29日）因涉九龍深水埗警署示威活動，其後在香港被捕後並遭控暴動罪。東華大學周六（31日）證實事件，並發聲明稱校方已請台教育部駐港代表，就事件表達關切；又稱將繼續關注和提供必要協助，該校校長也指願意作保，盼李女能盡速釋放，並返校就讀。另台媒報道，根據台灣政府消息，除李女外還有一名在台灣藝術大學就讀的港生被捕。

東華大學周六透過秘書室發聲明，稱已得悉李女被香港政府逮捕，校方已請台教育部駐香港代表表達關切；又指目前李女已有請律師協助處理事件，校方將持續關注，必要時依據規定協助。聲明又稱，鑑於該校將於下周正式開學，希望李女能盡快獲釋，以便返校就讀。

另該校負責人同日接受台媒訪問，稱當日早上接獲校內香港交換生的電郵，稱李女參與示威期間被警方逮捕；校方又稱，目前該校的香港學生人數共104人，因正值暑假，不容易聯繫學生，惟目前校方正透過各種管道與學生取得聯繫；又希望下周開學時，相關香港學生都能平安報到。

此外，據台媒報道指，尚有一名台灣藝術大學的港生被捕，校方未有回應，詳細情況有待了解。陸委會表示，除上述2名港生外，有消息指還有其他港生被捕，但仍待進一步確認。目前教育部與各大專院校正在核實並與駐港人員聯繫。但恐要待開學後，才能確實掌握因被捕已無法回台上課的港生人數。

據了解，香港有示威者周四晚集結並圍堵深水埗警署，期間有人涉以雷射筆照射警署內的警員。警方隨後展開驅散行動，一共拘捕18名男女，3人被控暴動罪，其中就包括20歲的李倩瑩。