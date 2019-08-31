茅台電商前董事長涉受賄罪　遭檢方起訴

貴州茅台集團電子商務股份有限公司（下稱「茅台電商」）前董事長聶永涉嫌受賄一案再有新進展，銅仁市萬山區人民檢察院周五（30日）發布消息，經啟動刑事訴訟程序後，萬山區檢察院當天向區人民法院對聶永提起公訴。

公開資料顯示，現年48歲的聶永，貴州仁懷人，長期在茅台集團從事銷售工作，曾任茅台電商董事、董事長及法定代表人。今年6月1日，貴州茅台集團在官網發報聶永被開除黨籍、解除勞動合同的通報。

當天通報中提到，去年11月22日，經貴州省紀委省監委指定管轄，由銅仁市紀委市監委對聶永嚴重違紀違法問題進行調查。經查，聶永在銷售任職期間，為他人申請茅台酒經營權及經營過程中提供幫助，破壞茅台酒營銷環境，將其收受茅台酒經銷商所送財物進行銷毀、轉移和藏匿，同時違規參與及入股四家茅台酒專賣店，並將其所獲分紅入股到茅台電商公司從事營利活動牟取私利。

此外，聶永在組建、成立茅台電商期間，工作失職，未認真履行審核把關，未向茅台集團報告重大事項的更改情況，並利用職務之便為他人謀利，非法收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。