前市人大常委副主任以權謀私　判監12年罰110萬人民幣

趙向紅因貪污、受賄罪以被判刑。（互聯網）

據內蒙古烏蘭察布市中級人民法院消息，周五（30日）就前市人大常委會副主任、察哈爾右翼中旗旗委書記趙向紅貪污及受賄一案，以貪污罪及受賄罪合併執行12年有期徒刑，罰款110萬元（人民幣‧下同，約122.3萬港元）。另對趙向紅貪污及受賄所得財物依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，趙向紅在任職旗委書記、副書記、政府旗長期間，夥同時任察右中旗財政局局長劉永寬，套取公款392.8萬元（約437萬港元）購買兩套房產及兩個車位，並支付裝修和家具款項。趙另以職務便利，為他人謀取利益，收受共計280萬元（約311.5萬港元）及1套價值227.5萬元（約308.7萬港元）的房產。

法院認為，被告身為國家工作人員，以職務便利夥同他人用公款為購買房產，其行為構成貪污罪，且數額巨大及共同犯罪；另又以領導幹部的職務為他人謀取利益，非法收受他人財物，其行為構成受賄罪。

公訴部門指控上述罪名成立，法院以貪污罪及受賄罪，分別判處被告共20年有期徒刑，罰款110萬元；而趙向紅在接受調查期間，如實供述貪污、受賄的犯罪事實，且積極主動退贓，依法可從輕處罰，法庭遂作出上述判決。