杭州男高管揸名車偷3盆栽　背後原因竟係咁......

浙江杭州蕭山區一名32歲賀姓男子，早前駕駛名車到當地開發區偷取3盆花，事後被警方逮捕。經查，賀男原來是蕭山區、濱江區幾間酒店浴場的股東和高管；至於偷竊原因，竟是賀男與友人打賭，要藉偷盆栽證明自己膽大。賀男因涉盜竊，被警方依法處以行政拘留3日的處罰。

內媒周六（31日）報道，在蕭山區經營店舖的方先生，8月15日上午在開門準備營業之際，發現擺在門口的三角梅、紫茉莉和吊蘭不翼而飛，總值200多元（人民幣‧下同，約222.5港元）。方男事後翻查監控錄像，發現凌晨1時13分許，有一輛名車經過店門，並得悉賀男落車後，從容不迫將盆栽搬進其座駕尾箱後，再駛離了現場。

及至周二（27日）下午，警方前往疑犯公司，將正在公司內與其他高層開會的賀男逮捕歸案。賀男坦承，案發當晚，賀男和幾個友人一同吃消夜，席間其玩伴和他開玩笑，說賀男小時候膽子小；賀男不忿被嘲笑，決定開車出外，打算隨便拿點別人的東西證明自己，結果發生上述情況；賀男在得手後向友人炫耀，然後便將該批盆栽隨便丟棄在路邊；他其後亦向方男賠償相關損失。