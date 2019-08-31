內地熱傳AI換臉軟件　專家稱或增盜用風險

內地社交網周五（30日）晚熱傳一款AI換臉軟件，用戶只需憑一張正面照，僅6秒就可將影片中的人物替換成自己的臉。有專家稱，相關技術門檻下降或增盜用風險。

據悉，該款換臉軟件自周五熱傳後，吸引了大批用戶使用，且利用自拍照片，將各種影片「改頭換面」，令自己變成當中主角。該軟件周五透過社交網表示，「這個月花700萬（人民幣‧約778.7萬港元）租的服務器，今晚已經消耗1/3了。明天如果繼續火爆，我們只能做嚴格一些的限制。」

有內媒發現，該軟件主要功能包括製造影片和製造表情，使用時均需上傳人像照片，而上傳素材時，首先需要通過權限認證；在製造表情功能中，該軟件可自動查找相冊中，清晰度和角度較合適的照片。該軟件說明提到，上述行為不會上傳任何照片數據，且會作非公眾人物驗證和肖像權驗證，確保符合相關法規才能使用。

該內媒記者上傳了一張照片並製作影片，約6秒鐘後，影片得以生成。內媒報道稱，該軟件上手門檻極低，普通手機用戶都可使用；軟件又提供許多現成的新舊知名影視劇中片段，用戶不需任何專業技術即可使用。

該內媒又稱，軟件所用的AI換臉技術，其實早在1年多前，已有人在內地使用，且效果十分逼真。不過內媒發現，該軟件的用戶協議顯示，用戶若使用該軟件，把臉換成自己或其他人的臉，意味着同意或確保肖像權利人，同意授予該軟件及其關聯公司全球範圍內完全免費、不可撤銷、永久、可轉授權和可再許可的權利，當中就包括相關肖像權。

有安全技術專家稱，從起初的開放代碼換臉，到現在僅需一張照片就能換臉，反映換臉技術愈來愈便利；人臉識別已成實名認證的輔助，比如遠程開戶，對方可通過眨眼、搖頭等動作，來判斷手機前的人是否活體；但換臉技術讓上述邏輯失效，「因為手機前的人也許是盜用了別人的照片對自己進行換臉」，變相就增加了相關風險。