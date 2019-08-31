嫌兒子名字不夠霸氣　男子戶口本P圖成「韋我獨尊」

韋男通過修圖軟件，將戶口本上兒子的姓名改成「韋我獨尊」，並上載到網絡。（互聯網）

廣西柳州柳江區拉堡鎮一名31歲韋姓男子，因覺得兒子的名字不夠霸氣，遂通過修圖軟件，將戶口本上兒子的姓名改成「韋我獨尊」，並上載到網絡。結果韋男被警方逮捕，並遭處以行政拘留5日的處罰。

當地警方周三（28日）在網上發現，一張印有「韋我獨尊」等字眼的常住人口登記卡，在社交網上遭大量轉發，引發眾多網民炒作。警方遂展開調查，發現戶政人口登記系統中，並沒有登記「韋我獨尊」此居民名字；而戶口頁上的名字，則有明顯經軟件修圖處理的痕迹。

經查，警方在當日下午4時許，依法傳喚原籍柳江區拉堡鎮的韋男，到拉堡派出所接受調查。韋男坦承，自己在上周四（22日）拿自己新生兒子的資料，到拉堡派出所戶籍窗口，給兒子取名「韋X翔」；回家後，韋男覺得兒子的名字不夠霸氣，於是為兒子改名做「韋我獨尊」。

韋男上周五（23日）晚，將兒子的一張常住人口登記卡、一張出生醫學證明拍照後，上載到某網站，並付費在網上請人把兩張相片上的名字，修圖改成「韋我獨尊」，然後發到社交網上炫耀。韋男在被捕後，已將自己社交網上發放的相關圖片刪除。