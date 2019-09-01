網民聲稱鈣奶飲到疑似老鼠皮　廠商：質量合要求

廣東東莞近日有網民爆料，稱其舅父早前買了一瓶鈣奶飲用，惟喝到一半時，赫然發現瓶內有疑似是老鼠皮的塊狀異物，事後更稱獲賠4800元（人民幣，約5340港元）。乳品公司則稱，覆查結果顯示該批次產品符合要求，未接到其他質量投訴。涉事消費者事後則將投訴文章刪除。

爆料網民表示，「我舅舅就是在廣東東莞的一個超市購買了鈣奶，打開來喝，吸到第三口的時候吸不上來，然後就發現了這個異物。異物不止一個，我們抽吸管的時候抽出來一部分，另外一部分是商家抽出來的，包裝就是有一層薄膜、一層紙，是拿到商家以後商家的工作人員把它拆開的，因為我們還沒有質檢，所以不確定是不是幼鼠的遺體。」

該網民續稱，當日發現該異物後，「我舅舅就覺得要去做一個體檢，因為他當天是吐了，腸胃不舒服，檢查出來是腸胃炎。」該奶企職員事後回應，稱該網民所說情況有可疑，「他拿到我們賣場那裏去的話，瓶蓋已經是開的了，也不知道他放了多久。」

職員續指出，該奶製品有可能已放上1到兩個星期，或甚有1個月之久，「肯定會變質的，而且他說的老鼠皮，他拿去化驗了證明是老鼠皮還是甚麼，隨隨便便就可以說是老鼠皮嗎？」有內媒上周六（31日）報道，稱涉事消費者意識到患上腸胃炎一事，與該公司產品並無直接關聯，又稱該消費者已將相關投訴文章刪除。