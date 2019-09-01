台「最美魚販」貼正面比堅尼照　男網民：印海報！

台灣彰化女網紅劉芃芃，去年被網民拍下在魚檔幫忙賣魚的照片，被一眾網民譽為「最美魚販」。據悉劉女雖不時在社交平台上張貼美照，更曾穿惹火比堅尼泳衣，卻僅展示背面；近日她終於滿足網民要求，貼出正面噴血寫真照，叫網民不禁叫好，「收起來、印成壁報、掛外牆」。

劉女早前曾在社交網展示美照，並寫上「認識我的人都知道我不愛曬太陽，鼓起勇氣，終於來海島國家了，還蠻...愜意...喜歡....陽光少女」。從相中可見，劉女身穿藍綠色比堅尼，頭髮綁起，卻只是背對鏡頭，露出一雙修長美腿。此舉令一眾網民直呼不夠過癮，並紛紛求對方張貼正面照。

劉女見狀後，決定順應民意，加碼張貼自己的比堅尼正面照。她在該批玉照中，擺出雙手插腰的動作，並對鏡頭露出甜美笑容，引起不少男粉絲回應：「我可以拿這張告訴爸媽，是媳婦嗎？」、「長輩看的很清楚」。

劉女在貼文中表示，自己要在演藝圈努力打拚，讓更多的人能夠認識她，「我會更努力，讓更多人看到好的作品，也謝謝喜歡我的人，還希望能趕快讓爸比、媽咪退休去環遊世界。」