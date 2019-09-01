網民爆連鎖超市開幕大混亂　顧客偷吃便溺長者骨折

美國連鎖超市Costco在中國首間分店，上周二（8月27日）在上海開幕，惟因人多混亂，當天下午便被警方勒令停業。事後有網民分享當天光顧Costco的經歷，指顧客們不斷排隊等很久，搶購貨品時一片混亂，更透露當天遇見很多不文明行為，不但有顧客未付款便偷吃食物，更有人讓子女隨地便溺，甚至有長者被人撞至骨折。

該名網民透露，當天駕車前往超市時，發現附近的路段全是車龍，走進超市後更是人山人海，「一眼望去，平視，全是後腦勺，俯視，看不到自己JIO（腳）和地板，全是購物車」。惟她走了一會，便發現不少貨品被到處亂放，甚至連生鮮食品及牛奶亦慘成「棄嬰」，隨地擺放等待變壞。

再走一會，她更發現有超市職員一臉生無可戀，原來部分壽司竟被偷吃，只剩下半盒壽司，亦有蛋糕被吃了一口後，再放回盒中，一些烤雞袋更被弄破，烤雞汁流了一地。最令她無奈的是，竟目睹有家長讓子女隨地便溺，垃圾桶附近全是污迹，十分嘔心。

網民離開時，更從一名女警口中得知，由於人群太多，有名長者被「擠骨折了」，警員都勸顧客盡快離開。惟網民坦言，自己雖然一路被崩哭，但最終仍被招牌小吃「治愈了」，直言「外面堵著的3個小時，沒白遭罪」。