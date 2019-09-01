持槍搶劫潛逃26年　兄成礦老闆弟變慈善家

浙江湖州市一宗發生在1993年的持槍搶劫案，直到近日，涉案的楊姓兄弟於雲南落網，至此26年的懸案正式告破，2人於上周四（8月29日）被押回湖州，並因涉嫌搶劫罪被公安機關刑事拘留。

據了解，楊X星與楊X帥在1993年7月，夥同沈某及胡某在湖州下昂鎮持槍搶劫3名珍珠商人，過程中沈某開槍造成1人腿部受傷後，4人劫去近2萬元人民幣（約2.2萬港元）的現金及超過5公斤的珍珠。案發後，沈某及胡某相繼被捕，惟楊氏兄弟銷聲匿迹，儼如人間蒸發。

及至本月，雲南文山州警方在梳理中發現2名可疑人員，遂與湖州警方反覆核實後，確認便是南潯鎮警方追捕多年的楊氏兄弟，並於8月19日及21日，先後將2人拘捕歸案。楊氏兄弟供述，他們於案發當年4月與沈某和胡某認識後，在雲南購買非法槍枝後，在下昂鎮對幾名珍珠商人進行搶劫；得手後，4人一路往南逃，最後在諸暨市將珍珠賣掉。

楊氏兄弟之後輾轉到過廣東、貴州、廣西等地，在逃亡10年後回到文山州，並分別經營礦場及養豬場；經過數年的「身份漂白」後，2人搖身一名分別成為擁有數千萬家財的礦山老闆，以及助殘的愛心人士。