花季少女兩度自殺獲救　揭遭老師猥褻

浙江杭州市少女佳佳分別在上月23日及24日從錢江四橋企圖自殺，所幸及時獲救。兩度尋死不果後，佳佳經過心理醫生的開導後，才說出原來她此前曾遭老師猥褻的慘痛經歷。

佳佳表示，2017年5月下旬，當時只有15歲的她在甘肅老家的一所學校就讀高中二年級；在一次體育課上堂之前，40多歲的老師以分析考試成績為由，將其帶到辦公室後，趁房內無人對其進行猥褻。佳佳續稱，事後老師恐嚇她不准告知家人，佳佳自此活在恐懼之中，不敢對父母等提及被侵犯之事，只能一直鬱在心裏，獨自承受。

及至早前，佳佳到杭州打工，惟當年的經歷始終無法釋懷，於是兩度試圖自殺。走過鬼門關後，佳佳終於勇敢地說去被老師猥褻的經歷，也希望揭發事件，讓壞人面對應有的懲罰。

據了解，由於長期的心理壓力，導致佳佳無法流利地與人交流，面對協助她的律師，佳佳只是在筆記簿上用簡單的文字和符號表達自己的痛苦和委屈，顫抖地寫下「校服，血，痛」。律師指出，佳佳目前的情況已趨穩定，開始配合搜集相關證據，但暫時沒有直接的證據可以提供，希望通過聯絡她當時的同學找到一些線索。