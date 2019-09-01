首8個月70官員投案　秦光榮被嘲為「帶投大哥」

中央掀起的反貪腐風暴席捲全國，「大老虎」、「小蒼蠅」紛紛被打倒，惟貪腐官員幹部仍除之不盡。雲南省更是反腐的「重災區」之一，根據該省紀委省監委網站近日公布今年首8個月的「反腐成績」顯示，全省共有106名幹部接受執紀審查，當中超過70名公職人員屬於主動投案或主動交代問題，而早前投案的省委前書記秦光榮，更被內地媒體調侃為「帶投大哥」。

曾經是雲南省「第一把手」的秦光榮，今年5月9日被中紀委國家監委通報其涉嫌嚴重違紀違法，主動投案接受紀律審查和監察調查，該消息不僅震驚政壇，也讓「主動投案」成為熱門詞彙。根據省紀委省監委網站公布的反腐敗數據顯示，秦受查後，同月便有3名受查人員投案，其中包括了「百名紅通人員」、外逃職務疑犯肖建明亦回國投案。

到了7月及8月，該省更掀起一股「主動投案」的熱潮，包括昆明市委黨校黨委書記、常務副校長范光華、財務處前負責人陳有華，臨滄市財政局黨委書記、局長、市國資委黨委書記兼主任李天文，箇舊市前副市長、市公安局前黨委書記兼局長李毅，以至於麗江監獄黨委委員、副監獄長和春宏等官員幹部，相繼在2個月內「主動投案」。

在上述因涉嫌嚴重違紀違法受查的官員幹部中，當以秦光榮的名字最為震撼，而在其投案後5小時，中央紀委國家監委網站便刊發一篇題為《主動投案是選擇了唯一正確的出路》的評論文章，指出自十九大以來，全國共有2.7萬黨員幹部主動交代違紀違法問題，逾5000人主動投案。文中又稱，當中有些人是被納入監察範圍，自知問題終難掩蓋，有些則是為了得到從寬處罰、改過自新的機會，「問題官員主動投案或自首的現象變得愈來愈頻繁，甚至成為反腐的一個新動態」。