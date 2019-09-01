南京大屠殺保護難民　丹麥英雄銅像揭幕

中日戰爭初期日軍攻佔中國首都南京，製造震驚中外的南京大屠殺，多達30萬人死亡。大屠殺期間，有「丹麥英雄」之稱的辛德貝格（Bernhard Arp Sindberg）利用外國人身份，庇護數萬名中國難民。為了表彰義舉，一尊辛德貝格銅像於上周六（8月31日）在其家鄉奧胡斯市豎立。

開幕儀式由丹麥女王瑪格麗特二世主持，銅像高約3米，基座刻有介紹辛德貝格義舉的銘文，還特別加入城牆磚設計，寓意威武不屆屈的英雄精神。銅像是中國與丹麥藝術家設計，由南京捐贈。

中國駐丹麥大使馮鐵致辭表示，辛德貝格拯救了數以萬計中國人的生命，他的英勇無畏體現了崇高的人道主義精神，希望銅像成為兩國人民的友誼象徵。此外，奧胡斯也舉行辛德貝格專題展覽。中國官方估計辛德貝格拯救2萬名難民，丹麥歷史學家估計1萬人獲救。

辛德貝格於1911年在奧胡斯市出生，曾在法國海外軍團服役的他於1937年12月至翌年3月在南京工作，擔任丹麥企業江南水泥廠的警衞。為了保護難民，辛德貝格在水泥廠附近設立臨時帳篷及醫院，並升起丹麥國旗，阻止日軍士兵靠近，更以照片及信件記錄侵華日軍暴行。在日方的施壓下，辛德貝格於1938年初回國，他後來成為商船船長，移居美國加州，最終於1983年去世。