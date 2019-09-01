網絡交友詐騙頻生　中國駐布里斯班總領館發提醒

針對在澳洲昆士蘭的中國公民頻繁遭遇網絡詐騙，中國駐布里斯班總領館近日發布提醒，呼籲公民警惕類似網絡交友詐騙，提高防範意識，慎防上當受騙。

總領館列舉的典型案例中提到，一名在昆士蘭留學並快將畢業的女生，通過微信認識聲稱在悉尼一房產公司當銷售經理的騙徒後，在其朋友圈看到其風度翩翩且家境殷實，經聊天後便「墮入愛河」；數天後，騙徒向受害人推薦一個投資平台，聲稱可以輕易賺錢，受害人隨後陸續投入共20萬元人民幣（約22萬港元）後被「拉黑」，才驚悉誤墮騙局。

總領館指出，上述案例幾乎每天都在以不同形式上演，但本質均是電訊詐騙的一種。這類案件中，騙徒利用受害人感情空虛或急於找工作賺錢的弱點，通過偽造「高大上」（高端、大氣、上檔次）的身份，用甜言蜜語或無微不至的關懷，讓受害人產生「墮入愛河」的錯覺，之後誘導其加入假冒的投資平台，詐騙金錢。

總領館提醒在昆士蘭的中國公民，網絡交友要謹慎，尤其是陌生人主動要求加為好友更要「慎之又慎」，一旦涉及如投資、理財、借錢，切莫輕信；在無法確認對方身份的情況下，可通過細節和對方描述的訊息真實性來辨別其身份真偽，例如可查看其朋友圈或詢問對方的學校、工作單位、住址等訊息，並通過正規渠道核實；若不慎上當受騙造成財物損失，應及時向澳洲警方報案。