警破跨省特大網絡賭博組織　涉案逾5億元人民幣

浙江嘉興市警方近日摧毀一個跨省特大網絡賭博組織，涉案金額達5.42億元（人民幣．下同，約6億港元），先後在重慶、深圳、成都等地拘捕以重慶32歲男子吳某為首的36名疑犯，查扣大量手機、電腦、銀行卡等犯案工具，多輛共值750萬（約834萬港元）的名車、30多套房產及逾500萬元（約556萬港元）存款等。

警方去年12月接獲線報，一名卡拉OK周姓女員工通過微信朋友圈推廣發布一個賭博遊戲平台，包括「鬥牛」、「炸金花」等多種網絡賭博遊戲，賭資較大，並於今年1月將其拘捕。經查，周女是該平台的「7級代理」，1個月內已招募會員、代理共49名，涉嫌從中非法獲利5萬多元（逾5.6萬港元）。

警方深入調查發現，該賭博平台使用金幣作為結算單位，參賭人員以1元（約1.1港元）兌換1個金幣投注。自去年9月以來，會員已達81萬名，發展代理15萬名，非法獲利1.18億元（約1.31億港元）。

警方透露，被捕的吳某在初中畢業後跟隨父親前往深圳打工，先後參加電腦編程與應用、會計學的培訓，之後曾開辦過養雞場及在地盤從事管理工作。去年8月，他在深圳招募劉某等10多人成立團隊並搭建網絡賭博平台，以抽佣方式獲取非法盈利。