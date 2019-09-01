韓國瑜花蓮縣競選總部揭牌　使用權惹爭議

台灣的總統大選將於明年1月舉行。國民黨參選人、高雄市長韓國瑜在花蓮縣的競選總部，周日（9月1日）舉行揭牌儀式，其妻李佳芬代表出席；韓則前往彰化縣拜訪天后廟。惟台媒報道，該競選總部是國民黨的縣黨部，其辦公室的使用權存在爭議。

據悉，國民黨中央考紀於今年5月，撤銷花蓮縣黨部前主委鄒永宏的職務，由縣議長張峻接任，引發鄒不滿，更有台媒揭發，鄒曾於任內將該黨部辦公室出租予「民眾服務社」，令該辦公室的使用權至今仍未釐清。

張峻接受台媒記者電話訪問時表示，前任主委無權擅自出租縣黨部辦公室，目前已委任律師追究相關人士的法律責任。他強調，縣黨部辦公室屬於國民黨員共同資產，並非其他人或團體可任意以無效契約租用。

另有台媒報道，為拉下台灣的總統蔡英文，鴻海集團前董事長郭台銘的團隊或與韓國瑜的團隊整合。郭台銘辦公室上周六（8月31日）晚間發聲明澄清，「沒有韓郭合或韓郭配」，指出有媒體斷章取議、誤導視聽，建議修正，呼籲民眾勿傳播謠言；並強調郭捍衞、守護台灣的民主價值的決心不變。

韓國瑜辦公室發言人何庭歡則表示，郭台銘是黨內的極少數榮譽黨員，相信他對得起這張榮譽黨員證，會堅定和黨內同志一起支持韓國瑜。