省推措施穩定生豬供應　實行生豬生產紅線制度

內地非洲豬瘟疫情「攻陷」全國，活豬數量續減，刺激豬價大升。廣西當局日前下發文件，提出實行「生豬生產紅線制度」，確保各市豬肉供應自給率要達到100%，並以此作為「菜籃子」市長負責制考核內容。周日（1日）起，南寧市推出限購的低價豬肉。

文件稱，該省要求對生豬淨調出市縣，統籌相關資金予以獎勵；加強市場信息預警，開展養殖風險評估，引導養殖場和養殖戶復養補欄，切實恢復生豬生產；維護生豬市場正常流通秩序，不得層層加碼禁運限運、設置行政壁壘，重點保障規模養豬場種豬和仔豬正常調運；適時啟動生豬價格調控預案，擴大凍豬肉儲備規模。

另據內媒報道，繼福建多地實行豬肉限購後，南寧市發展改革委亦印發通知文件，決定自周日起，實施豬肉價格臨時干預措施，每日早上9時起，在10個市場設定點攤位，限量限價銷售豬肉。每個攤位按市商務部門的規定，以低於之前10日市場均價10%以上的價格，限量向市民銷售精瘦肉、前後腿肉、五花肉及排骨，每位消費者每日限購1公斤。

此外，農業農村部市場與信息化司、畜牧獸醫局有關負責人上周六（8月31日）表示，當前肉類供應有保障，生豬生產將逐步恢復；該部將認真貫徹落實有關穩定生豬生產，以及豬肉保供穩價的部署要求，加快恢復生豬生產，穩定基礎產能，支持養殖場戶補欄增養，加強技術指導服務，改善種豬跨省調運檢疫程序。

該負責人又稱，農業農村部同時會配合有關部門，落實扶持政策，盡快將生豬調出大縣獎勵、規模養殖場臨時性生產補助、能繁母豬和育肥豬保險、養殖場戶貸款貼息等政策落實到位。