修例風波：華學者稱若現緊急狀況　內地警可逮港示威者

香港反對修訂《逃犯條例》風波引發連串示威，警方早前拘捕包括香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭等人，惟他們同日獲保釋，此舉在內地引起輿論不滿。有新加坡傳媒周日（9月1日）刊出中國與全球化智庫副主任、學者高志凱的訪問，對方稱若香港進入緊急狀況，全國人大有權決定將內地法律適用於香港，內地派過去的警察可用中國法律拘捕香港疑犯。

高志凱表示，「香港現在的一個問題是，被捕的人一會兒就被放。以後如果全國人大常務委員會決定香港出現緊急狀況，那就可以宣布內地的部分或全部法律，在一定時間內適用於香港。」此舉意味着香港人被捕後，可送到內地審判和關押。

據悉，國新辦在8月15日舉行的吹風會上，全國人大常委會香港基本法委員會委員韓大元曾指，《基本法》第18條第4款規定，全國人大常委會有權決定特別行政區進入緊急狀態；又指香港警察已出現筋疲力盡的迹象，如有需要，香港政府可根據《基本法》要求中央政府介入，全國人大也可自行決定介入。

對於介入方式，高認為對付現階段暴亂，暫沒有必要出動駐港部隊，也沒必要動用內地武警，更稱動用廣東省的警察已足夠，「大陸可以成立廣東警察志願部隊，從馬路對面、一水之隔的深圳過去香港，穿上香港警察的制服，戴上志願警察的袖章，與香港警察一起執法。」

高續稱，在尋求中央介入前，香港政府現在可以做的，是授權香港警察使用更多必要的武力來處理局面，「 香港政府現在太軟弱了……任何其他文明城市，都不可能允許大規模違法亂紀的事持續延燒。」