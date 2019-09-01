警破多宗貨車柴油盜竊案　逮近200疑犯

內媒周日（9月1日）報道引述四川警方通報，稱早前當地接連發生多宗貨車柴油盜竊案。警方表示，由2018年開始計算，截至今年8月，當局在公安部指揮督辦下，11個月內破獲貨車柴油盜竊案500多宗，逮捕近200名疑犯。

通報稱，其中在今年4月29日，樂山金口河警方在逮捕盜油疑犯的過程中，一輛盜油車在高速收費站強行衝關，期間撞傷多名警員，並強行逆向衝進高速公路逃竄。警方稱，執法人員見狀後開槍示警，疑犯則負隅頑抗，結果警員果斷開槍將對方擊傷。

通報提到，當局在執法行動中查扣51輛涉案車輛、84副假車套車牌，另搗破16個非法儲油點，繳獲被盜柴油約43噸，又繳獲數批作案工具。警方指，相關專案中的犯罪組織架構嚴密，形成一整套盜搶銷貨車、工程車輛柴油的職業犯罪鏈條。

有參與盜油案的疑犯查X剛憶述，今年6月11日凌晨，他「打電話約潘強國（疑犯）在我停車那個地方，讓我們一起把口罩戴起來，鴨舌帽戴起來，然後接近凌晨兩點的時候就到。大豐高架橋旁邊有一個拖掛車，然後我們開過去的時候，發現駕駛人員已經休息了，然後潘強國就去把油箱打開，然後我負責開油泵。經過2、3分鐘，然後就抽完了。」

警方表示，經調查，得悉該犯罪組織作案動機，多為在收油和賣油國中獲取差價，藉此牟取暴利。另一疑犯劉X源表示，收油組織以4000多元（人民幣‧下同，約4450.2港元）收貨，再以5000多元（約5562.7港元）賣出，「就基本上利潤要在1000塊錢。」