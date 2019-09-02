修例風波︰官媒斥幕後黑手人面獸心　愛國是開學第一課

香港反修例風波愈演愈烈，連日來示威衝突不斷。內地多間官媒針對被捕人士年輕化發表評論，示威者暴力帶來的禍害，不單只「有形危險」，更會潛移默化，強調開學在昂，「愛國家、明法治、守正道」正是香港必不可少的「第一課」，否則只會出現更多被暴力綁架的少年。

評論又批評，幕後黑手把心智尚未成熟的少年送上「實施暴力的一線」，絕不是為了香港的明天，亦沒有考慮少年的未來；評論認為，幕後黑手希望看到年少示威者在混亂中出現意外，再趁機大做文章，直斥幕後黑手人面獸心，其心可誅。

另有官媒社評指出，激進示威者在過去的周末因應參與人數減少而改變策略，透過「快閃」的方式破壞秩序以及製造聲勢，但香港警方執法更加堅決，處置事件更加果斷，壓倒了暴徒的氣焰；而暴徒縱火只為刷「存在感」，鼓舞士氣，藉此向特區政府和公眾施壓。

評論認為，雖然包括較激進的媒體人在內，都基本認同「暴力是不對」，但普遍邏輯是政府不同意示威者「五大訴求」引發暴力，對暴徒向政府施壓給予的支持，高於對暴徒破壞法治的反對，令暴徒未有受到全社會性的輿論壓力；加上同情反對派和示威者的媒體人高度看重與西方媒體及政客價值觀的相，未曾懷疑美英可能會利用甚至害香港，而內地和香港才是真正的利益共同體。

評論指出，香港並非全面、徹底的失序，特區政府和警隊仍有法律資源和手段來止暴制亂，但恢復秩序並不容易，包括香港將在周一（9月2日）開學等，這些新事態將對局勢動向變得不明確；惟香港持續動蕩已對經濟造成嚴重影響，暴力示威造成的負面衝擊愈來愈多，最重要是幫助廣大市民認識動亂的真面目，惟因香港輿論場與西方輿論連為一體，令撥亂反正面臨重大挑戰。