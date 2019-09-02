內媒揭「代體檢」亂象　「槍手」假證抽血照過關

諸如公務員、教師、廚師等職業，均會要求職者進行體檢，以確保求職者達到入職要求。惟內地傳媒近日發現，市面上竟出現一些「體檢代檢」公司，支付1200元（人民幣．下同，約1335港元），便可安排「槍手」替求職者完成部分體檢項目；記者暗訪時更揭發，三甲醫院的體驗草率，「槍手」憑假證件便通過身份核實的一關，而該些「體檢代檢」公司每年利潤更達數百萬。

內地傳媒周日（9月1日）報道，只要以「體檢代檢」作關鍵詞在網上搜索，便可發現多間聲稱能提供體檢代檢服務的公司；內媒記者早前以化名假扮成求職者，向一間名為「中國體檢聯盟」的公司求助；該公司在網站上宣稱，其業務範圍涵蓋北京、上海、湖南、湖北等全國多個省份，能提供入職體檢，福利體檢代檢，入學體檢代檢，駕照體檢代檢等服務。

記者致電網上顯示的聯絡電話後，成功聯繫上一名客服人員。對方聲稱，能提供網站上所介紹的各項體驗，記者聲稱自己「身體患病、無法抽血」為由，對方便表示只要1200元，便可安排「槍手」代替記者抽血，惟其他體檢項目則要記者自己完成。及後，記者隨意編造一些個人訊息，果然有「槍手」與記者聯繫。

記者隨後按約定時間，在北京中醫藥大學東直門醫院外與「槍手」見面，並表示除了抽血外，入職體檢還包括眼科、心電圖檢查、心臟彩超檢查等項目。惟「槍手」毫不在意，憑偽造身份證，便輕鬆替記者完成抽血項目，而醫院護士亦未有發現「槍手」是假冒。

更驚人的是，記者及後以相同身份到醫院完成其他體檢項目時，護士不但沒有核實記者身份證，甚至未有發現記者與「槍手」並非同一人。結果同一分體檢報告，由兩人共同完成，亦未被識破。最終，記者亦按約定，把1200元轉帳予該公司客服指定的收款渠道。