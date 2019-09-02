求職者「代體檢」涉欺詐　隨時誤墮敲詐騙局

對於身體質素欠佳，卻想達到要求的求職者而言，「體檢代檢」似乎是一條可行的「捷徑」；惟體檢代檢不但犯法，求職者選擇這些服務時，更隨時誤墮騙徒陷阱，得不償失。

內媒記者早前暗訪多間「體檢代檢」公司時，與記者接頭的「槍手」便大爆行業秘密。該名「槍手」透露，自己剛大學畢業不久，正職是一名互聯網公司的員工，而「代體檢」只為賺取外快，完成代檢後，他還要回公司上班打卡。該「槍手」又透露，體檢代檢這項行業內存在諸多亂象，其中最典型就是「敲詐」。

據稱，不少體檢代檢公司招攬顧客時，均會聲稱只收取1200元（人民幣．下同，約1335港元），惟完成代檢後，便會向顧客索取3000元（約3337港元）至5000元（約5562港元）；如顧客拒付，該些公司便會以「向顧客所求職的企業舉報」作威脅，大多人最終都會就範。

有內地律師指出，找「代體檢」屬於一種作弊和欺騙行為，求職者涉嫌欺詐；且根據《勞動合同法》規定，以欺詐、脅迫的手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立勞動合同，可視為無效，即使成功入職，用人單位亦可隨即解除合同；而提供服務的公司，亦可能構成刑法所規定的非法經營罪，要承擔相應的刑事責任。