傳所羅門群島或與台灣斷交　英媒：最快本周公布

兩岸關係緊張之際，所羅門群島就是否對台灣斷交，改與大陸建交意見分歧。該國國會委員會主席凱尼洛雷亞（Peter Kenilorea）透露，已組成一個部長小組與大陸會談，或改變與台灣的邦交關係，最快本周公布消息。一旦所羅門與大陸建交，台灣將僅剩16個邦交國。

英媒周一（2日）報道，所羅門群島負責評估對台關係的特別小組結束與陸方有邦交關係的太平洋國家訪問行程後，由8位部長與總理私人秘書組成的部長小組，隨即於上月中旬訪問北京。特別小組由新任總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）在4月大選後成立，最快本周在國會提出相關建議，索加瓦雷早前曾指與台關係並非牢不可破。

報道引述一名匿名政府人士稱，目前特別小組和部長小組顯然傾向大陸，但不排除最終結果會有出人意表的可能性。凱尼洛雷亞指，政府和行政官員目前有特定的想法，又認為政府在這方面投入的金額相當於說明了一切，不難想像特別小組最後將提供甚麼建議。

所羅門群島官員拒絕評論報道，大陸外交部亦未回應。台灣的外交部回應指，所羅門群島政府的決策是整體通盤考量，小組報告並非唯一、也不是最終的決策參考依據。